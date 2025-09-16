北海道小樽警察署は2025年9月16日、酒気帯び運転の疑いで自称、住所不詳、無職の男（５４）を逮捕しました。男はクラクションを鳴らしながら小樽署の駐車場に車で乗り付けたということです。男は「運転していないと思う」と容疑を否認しています。男は9月15日午後11時半ごろ、小樽市富岡1丁目の道道で、酒気を帯びて軽乗用車を運転した疑いがもたれています。警察によりますと、男はクラクションを鳴らしながら道道から小樽署の駐