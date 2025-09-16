2025年9月16日未明、札幌市北区の住宅で強盗未遂事件が発生しました。警察はこの住宅に侵入した疑いがある男の行方を追っています。事件があったのは札幌市北区新琴似10条1丁目の住宅です。9月16日午前3時15分ごろ、男1人がこの住宅に侵入し、金品を強奪しようとしましたが、その目的を遂げなかったということです。警察によりますと、男は20歳代から30歳代くらいで、黒色系のフード付きのコートを着用していました。