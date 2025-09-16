リーズでプレーする日本代表MF田中碧。昨シーズンはイングランド2部リーグ優勝に大きく貢献し、リーグ年間ベストイレブンに選ばれるほどの活躍を見せた。今シーズンからは世界最高峰のプレミアリーグを戦うことになったが、8月24日のアーセナル戦で負傷。膝内側側副靭帯を痛めて、離脱を余儀なくされたが、13日のフラム戦でベンチに戻ってきた。ただ、出場はなく、チームも0-1で敗戦。リーズは開幕戦でエヴァートンに勝利したもの