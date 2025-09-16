北海道上ノ国町できのう、およそ1メートルほどのクマ1頭が目撃されました。周辺では同じ個体の可能性のあるクマが複数回目撃されている他、道東の厚岸町でもきのう、同じ場所で2回、クマが目撃されています。道東の厚岸町サンヌシの国道44号できのう午後3時前、ドライバーが親グマ1頭、小グマ2頭の合わせて3頭を目撃しました。警察によると、この場所ではきのう午前10時ごろにも体長およそ1.5メートルのクマ1頭