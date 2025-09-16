ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 子連れの母グマが車を威嚇…ボンネットに損傷も 北海道・置戸町 北海道 国内の事件・事故 時事ニュース STVニュース北海道 子連れの母グマが車を威嚇…ボンネットに損傷も 北海道・置戸町 2025年9月16日 8時23分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北海道置戸町で15日夜、走行中の乗用車が子連れの母グマに襲われた 乗用車はボンネットが破損したが、運転手にけがはなかった クマは山中に立ち去ったとされ、警察が注意を呼び掛けている 記事を読む おすすめ記事 「“加工なし登場”の勇気がすごい」ランウェイで“公開処刑状態”にされた人気インフルエンサー 2025年9月15日 21時0分 「本当有り得ない」橋幸夫さん通夜参列のモノマネ芸人 まさかの本家に“逆ギレ”で批判殺到 2025年9月15日 19時0分 矢沢永吉 35億円の詐欺被害「死ぬわけにはいかない…自分がまいた種」 借金完済までの壮絶人生語る 2025年9月15日 22時13分 「親友の1人としか思えない」悠仁さまの“素顔”と思い出、同級生ら語る 初めてのカラオケ、誕生日にサプライズパーティーも【バンキシャ！】 2025年9月15日 10時16分 単に「手が汚れるから」ではない。無意識にしてしまいがちな「手皿」がマナー違反とされる理由 2025年9月15日 20時45分