「広島６−２ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）広島が一回に小園、ファビアン、坂倉の３連続適時打などで４点を先制し、４−２の六回は小園の２点打で突き放した。５回１失点の玉村が６月２８日以来の白星となる５勝を挙げた。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は小園について「１打席１打席を大切にして１本のヒットを狙っていってほしい」とエールを送っていた。◇◇小園が２安打２四死球でまた数字を上