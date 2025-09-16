スポーツ専門局「ESPN」電子版がMLB球団幹部・選手、スカウト19人に取材、プレーオフの予想を聞いている。2年連続で100勝以上のチームが存在せず、今年も混戦模様だという。それによるとナ・リーグの本命はブルワーズ。攻守のバランスに優れ、先発投手陣の厚みと健康状態が評価されている。対抗馬はフィリーズ。強力投手力は健在で、プレーオフは本塁打勝負だが、そこでも優位に立てる打線。ブルペンもジョアン・デュラン加入