「このライトノベルがすごい！」ノミネートの常連・守雨の話題作で、コミカライズも人気の、幸せな人生修復物語『手札が多めのビクトリア』のTVアニメ化が決定。TVアニメ化決定記念ビジュアルが公開された。TVアニメ化決定記念ビジュアルは、キャラクター原案・牛野こも描き下ろしで、主人公・ビクトリアとノンナ、ジェフリーの3人の出会いを予想させる姿が描かれている。本作のアニメ化にあたり、アニメーション制作をスタジオデ