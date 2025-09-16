（MCU）『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）を経て『／ドゥームズデイ』に参戦するチャニング・テイタムは、自身が演じるガンビットのキャラクターが本当に大好きなようだ。その偏愛ぶりを、別の作品の撮影現場でも思わぬ形で発揮している。 主演最新作『Roofman（原題）』にてテイタムは、トイザらスの店舗に潜伏し、6か月間も店内で暮らしていたという実在の強盗犯ジェフリー・マンチェスター