「広島６−２ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）闘魂を注入され、厚い壁をぶち破った。約１カ月ぶりとなる１軍登板で広島・玉村昇悟投手が燃えた。初回に援護を受け、５回３安打１失点と粘り、自己最多の５勝目。「ずっと４勝止まりだったのが、５いけたというのは、周りに助けてもらったんですけど、良かったと思います」と顔をほころばせた。初回から飛ばした。「やっぱり久しぶりだったので、いけるところまで全力で