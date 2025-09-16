イスラエルが中東カタールでイスラム組織ハマスの幹部を標的に攻撃を行ったことを受け、アラブ諸国などによる緊急の首脳会議が開かれました。カタールの首都ドーハで15日、アラブやイスラム諸国の首脳が集まって開かれた緊急の会議では、カタールのタミム首長がイスラエルの攻撃を「卑劣な裏切り行為だ」と強く非難。さらに、人質交渉にあたっていたハマスの代表団を狙ったものだと指摘し、「イスラエルが人質の解放を求めていると