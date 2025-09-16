あのトム・クルーズも、ツッコミに回ることがある。『トップガン マーヴェリック』（2022）でハングマン役を好演し、クルーズの“一番弟子”となったグレン・パウエルは、同作の撮影中で「クルーズにイジられちゃった」出来事があったという。米で語っている。 なんでもパウエル、撮影期間中に誰かから「スーパーコーヒーを作ってみて」と声をかけられたという。スーパ