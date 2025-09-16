瑞希と渡辺未詩 東京女子プロレスの９月20日・大田区総合体育館大会の各タイトルマッチ調印式がこのほど、都内で行われた。プリンセス・オブ・プリンセス選手権試合に臨む王者・瑞希、挑戦者・渡辺未詩。真のプリンセスを懸けるいわば宿命のライバル的な２人が意気込みを語った。「東京プリンセスカップ」で初優勝を飾った渡辺未詩がその大会で挑戦表明した。愛くるしい笑顔とは裏腹に圧倒的なパワーを誇る渡辺未詩