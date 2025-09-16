自由なカジュアルスタイルを提案する「Ungrid（アングリッド）」から、ワークウェアブランド「Dickies®（ディッキーズ）」との別注アイテムが登場しました。ブルゾンとパンツの2型は、ヴィンテージライクな風合いとメンズライクなシルエットが魅力。素材の組み合わせやこだわりの加工により、日常のコーディネートにこなれ感をプラスしてくれるアイテムです。先行予約は公式通販サイト「RUNWAY