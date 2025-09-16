＜ソニー 日本女子プロ選手権最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞金澤志奈が女子プロゴルファーNo.1決定戦のメジャー大会で、悲願のツアー初優勝を果たした。そして中学3年生頃から師事する、日本ツアー1勝の金愛淑（キム・エイスク）、そしてキムを通して慕う存在となった申ジエ（韓国）に、涙ながらに感謝の言葉を伝えた。【写真】ジエと感動的なハグをかわす金澤志奈金澤とジエは15年ほどの仲だ