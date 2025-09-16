【本日の見通し】ＦＯＭＣ待ちで落ち着いた動きか 今日、明日と米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が開催される。0.25%利下げはほぼ織り込み済み。ごく一部で0.5%利下げの期待が残っているが、短期金利市場での政策金利見通しを示すCMEFedWatchツールで4％台とごく少数派に留まっている。ただ、今回は四半期に一度公表されるメンバーによる経済見通し（ＳＥＰ)が示される。2025年末の利下げ見通しの変化な