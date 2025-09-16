16日（火）厳しい残暑と急な雷雨にご注意ください。＜16日（火）の天気＞高気圧に覆われて、全国的に日差しが届くでしょう。北日本は安定した晴天。気圧の谷にあたる関東南部は雲が多く朝のうちは雨の降るところがありますが、日中は晴れ間がありそうです。東海〜西日本では真夏の日差しで気温が上がる見込みです。そのぶん午後は雷雲がわきやすく、ところどころで急な激しい雷雨の可能性があります。天気の急変にお気をつけくださ