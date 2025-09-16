IVE（アイヴ）の弟グループで新人ボーイズグループのIDID（アイディット）がデビューした。15日午後、ソウル市内で初のミニアルバム「I did it．」発売記念デビューショーケースを開催した。韓国メディアが報じた。「他の若手アイドルと比較し、どんな違いがあるか？」と聞かれ、リーダーのチャン・ヨンフンは「今年、さまざまなアーティストの方々とIDIDもわくわくする始まりを迎えたが、私たちだけの強みは『楽しさ』だと思う。