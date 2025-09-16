ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」は、ダイナーをイメージしたグッズ「PIKACHU DINER」シリーズの一部商品の受注販売を実施します。注文受付期間は、2025年9月3日10時から17日16時59分までです。配送は2026年4月上旬ごろ7月に発売され、即完売となった人気商品です。ダイナーでお手伝いをするピカチュウの姿やレトロなデザインが可愛いと大反響を呼びました。以下が受注販売の対象商品です。