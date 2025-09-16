警察によりますと、きのうから山に入り遭難していた小学生児童2人を含む3人の無事を確認したということです。 【画像】けさの現場登山口 会話も可能ですが、児童がいることから、体力的なことを考えて下山方法を検討しています。 ■遭難の状況は 警察によりますと、15日、山形県と秋田県にまたがる鳥海山で、登山者が遭難したとみられます。大人1人と子ども2人だということです。 遭難したとみられるのは、東京都江東区の男