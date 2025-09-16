紛らわしい客1-1【漫画】本編を読む→「何もしねえのかよ」銀行員が心の中でツッコミ電車やバスの移動時間、スマホで手軽に漫画を読んでみてはどうだろうか。今回は、2025年上半期にバズった漫画を紹介する。学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に作品を公開している。現在も定期的に投稿している「のぞみわたるのギャグ漫画」は、シンプルな描写ながら、思わずくすっと笑ってしま