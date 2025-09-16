― ダウは49ドル高と反発、米中協議の進展や利下げ期待が相場をサポート、ナスダック連日最高値 ― ＮＹダウ 45883.45 ( +49.23 ) Ｓ＆Ｐ500 6615.28 ( +30.99 ) ＮＡＳＤＡＱ 22348.75 ( +207.65 ) 米10年債利回り4.038 ( -0.033 ) ＮＹ(WTI)原油 63.30 ( +0.61 ) ＮＹ金 3719.0 ( +32.6 ) ＶＩＸ指数15.69 ( +0.93 ) シカゴ日経225先物 (円建て)4463