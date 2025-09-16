「ハイ、どうぞ」甥っ子が叔父を毒殺しようとしたことも驚きだが、逮捕後に明らかになった犯行動機と余罪は衝撃だった――。9月1日、毒素を持つ植物をみそ汁に入れて同居する伯父（52）を殺害しようとしたとして、千葉県市原市に住む高校3年の少年（18）が殺人未遂容疑で千葉県警市原署に逮捕された。「少年は7月17日午後0時15分頃、昼食をとっていた伯父に『ハイ、どうぞ』と自らお椀によそった味噌汁を渡し、そのまま部屋に戻っ