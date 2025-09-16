オリックス―ロッテの1試合が行われる。オリックスは首位・ソフトバンクに3連敗するなど4連敗中で4位・楽天とは3ゲーム差と迫られている。CS進出のためには何が何でも連敗を止めたいところだ。先発の田嶋は7月26日のソフトバンク戦から自身も3連敗中。勝てば7月16日の楽天戦以来6試合ぶりとなる。ロッテ戦は今季1勝2敗。5月22日と7月5日に敗戦投手になっているが4月30日には9回2安打無失点で完封勝利をマークしている。チー