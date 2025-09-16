14日のジャイアンツ戦で本塁に生還するドジャースのムーキー・ベッツ＝サンフランシスコ（AP＝共同）米大リーグ機構は15日、週間MVP（8〜14日）を発表し、ナ・リーグはドジャースの遊撃手ベッツ、ア・リーグはヤンキースの外野手ジャッジが選ばれた。ベッツは6試合で打率4割6分2厘、2本塁打、10打点をマーク。ジャッジは6試合で打率4割5分、5本塁打、5打点を記録した。（共同）