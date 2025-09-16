エスパニョール戦の試合前、ベンチに腰掛けるマジョルカの浅野拓磨＝15日、バルセロナ（ゲッティ＝共同）【バルセロナ共同】サッカーのスペイン1部リーグで15日、マジョルカの浅野拓磨はアウェーのエスパニョール戦でベンチ入りしたが、出番がなかった。チームは2―3で競り負けた。