◇セ・リーグ阪神6―2中日（2025年9月15日甲子園）【畑野理之の談々畑】30年以上も前、私がまだ小学生の頃、アニメの「一休さん」をテレビで見ていたら、ニワトリが先かタマゴが先かというテーマの回があった。将軍・足利義満からそのお題を突きつけられた一休さんは自分がタマゴを温めたもののヒナはかえらず、何日もたった頃にイライラした将軍様から「そんなことをしてどうする。タマゴをかえせるのはニワトリだけ」と