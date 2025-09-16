筆者の話です。クレーム対応で、何気なく口にした“常套句”にお客様が激怒。「今後は自分には関係ない！」と怒号を浴び、形式的な言葉の危うさを痛感した出来事です。 クレーム対応を支える「安心フレーズ」 コールセンターで管理者をしていた頃のことです。数えきれないほどのクレーム対応を経験しましたが、その都度、独特の緊張感に包まれました。お客様の怒りに正面から向き合うこと