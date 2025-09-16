10日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−広島』で解説を務めた山粼武司氏が、広島・栗林良吏について言及した。山粼氏は栗林について「栗林らしいところも多々出るんですけど、それが続かないんですよね、今年は。栗林が出てきたら盤石だというイメージは各球団、バッターは持っていると思うんですよ。そう思わせているうちに自分で修正をかけなきゃいけないですね」と話した。栗林はプロ入