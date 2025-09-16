1980年12月にニューヨークの自宅前でジョン・レノンを射殺したマーク・デイヴィッド・チャップマン（70）が8月27日、ニューヨーク州矯正・地域監督局に仮釈放を申請したが、却下された。チャップマンは1981年に「20年以上の服役を条件とする終身刑」の判決を受け、以来収監されている。今回で14度目の申請となった。 【写真】ジョンの息子ショーンとポールの息子ジェイムズの2ショッ