左から享楽共鳴（ハイパーミサヲ、中島翔子）、Ober Eats（上福ゆき、上原わかな） 東京女子プロレスの９月20日・大田区総合体育館大会の各タイトルマッチ調印式がこのほど、都内で行われた。プリンセスタッグ王者組の＜享楽共鳴＞こと中島翔子＆ハイパーミサヲ組との、２度目の王座戦に挑む＜Ober Eats（オーバーイーツ）＞こと上福ゆき＆上原わかな組がベルト奪取を宣言した。先日、後楽園ホールでの「東京プリン