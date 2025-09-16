中古戸建てを探していると、よく候補に上がるのが築20年前後の物件です。 実はこのタイミング、家の「傾き」リスクが一気に高まる分岐点だというのをご存じでしょうか。 株式会社さくら事務所が2024年度に行った約1000件のホームインスペクションでも、築20年前後から6/1000以上の傾きや不同沈下の兆候が見つかる割合が右肩上がりに増えている、というデータが出ています。 ■なぜ築20年を境に傾きリスクが増える