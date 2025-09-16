山形県と秋田県にまたがる鳥海山で連絡が取れなくなっていた小学生2人を含む3人について、ヘリコプターによる捜索で先ほど発見されました。【映像】鳥海山で遭難 小学生ら3人を発見行方がわからなくなっていたのは、東京都江東区の32歳の男性と、山形県酒田市に住む小学生のめい（12）とおい（9）の合わせて3人です。警察によりますと3人は15日朝、親族あわせて5人で鳥海山の秋田県側の登山口から山に入り、頂上まで登りまし