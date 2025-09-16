「中古マンションを買うなら、築何年がおすすめ？」 そう考えている方はいませんか？実は、築年数だけではなく、そのマンションがいつ建てられたかという「年代」が非常に重要になります。 株式会社さくら事務所執行役員CAOで一級建築士の辻優子さんによると、ある特定の年代に建てられた中古マンションは、お得な「お宝物件」が眠っている可能性があるといいます。 今回は、その「狙い目」となる年代と、その理由を詳しく解説