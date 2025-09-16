【ラ・リーガ】ソシエダ 1−2 レアル・マドリード（日本時間9月13日／アノエタ）【映像】スペイン代表とのワンツーでDF2枚剥がしソシエダの日本代表FW久保建英が、新加入選手と阿吽の呼吸を披露。華麗なワンツーでチャンスメイクすると、本拠地からは大歓声が上がった。代表ウィーク明け初戦でソシエダは、本拠地にレアル・マドリードを迎えた。ベンチスタートだった久保は、66分に