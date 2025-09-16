2人の子どもがいる歌手の浜崎あゆみ（46）が、「実家」と呼んでいるハワイの知人宅を訪れたことを明かし、我が子と思われる子どもの動画を公開した。【映像】浜崎あゆみ、2人の子どもたちの親子ショット＆兄弟の食べ方の違い2人の男の子を育てている浜崎は、これまでにもInstagramで「お兄ちゃんはめちゃ綺麗にゆっくり食べる」「弟はとりあえず色々ごちゃ混ぜにして食べる」と、食べ方の違いを明かした兄弟のワンプレートごは