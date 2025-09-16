＜大相撲九月場所＞◇二日目◇15日◇東京・両国国技館【映像】朝乃山がひっくり返された衝撃の逆転劇元大関の十両十三枚目・朝乃山（高砂）が、期待の新十両力士に土俵際で豪快にひっくり返される屈辱の逆転負けを喫した。土俵際の大逆転劇、まさかの光景に館内はどよめきに包まれた。初日、関取復帰戦を白星で飾っていた朝乃山は、昨年の名古屋場所で左ひざ前十字靭帯を断裂し、長期休場が余儀なくされていた。番付は幕内から