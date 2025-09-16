俳優の高橋一生が主演するWOWOWのドラマ『連続ドラマＷ1972 渚の螢火（読み：いち・きゅう・なな・に・なぎさのけいか）』（10月19日スタート、毎週日曜後10：00、全5話※第1話無料放送）。【動画】『連続ドラマＷ1972 渚の螢火』本予告本作は、本土復帰を目前にした1972年の沖縄を舞台に繰り広げられるクライムサスペンス。米国施政権下から日本への復帰に伴って社会状況がガラリと一変する特異なシチュエーションで、