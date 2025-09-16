令和ロマン公式YouTubeサイトより漫才コンテストの「M-1グランプリ」で前人未到の2年連続優勝を成し遂げたお笑いコンビ・令和ロマンが、来年5月16日に神奈川・Kアリーナ横浜で2万人規模の単独ライブを行うことが発表された。これは彼らの単独ライブとしては過去最大の規模であり、おそらくお笑いの歴史の中でも芸人の単独ライブとしては最大規模のイベントとなる。チケット代は座席によって1万円から10万円という幅があり、お笑い