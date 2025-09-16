東京都立施設として初の通年型アイスリンク「東京辰巳アイスアリーナ」が９月６日、東京都江東区にオープンし、開業記念イベントが行われた。オープニングセレモニーに登壇した（左から）パラアイスホッケーの中村俊介、車いすカーリングの小川亜希と飯野明子コーチ“水の聖地”から“氷の聖地”へ水泳の聖地として親しまれてきた「東京辰巳国際水泳場」。2021年の東京2020大会ではオリンピックの水球会場だった。近隣に東京2020大