TWICEのサナが圧巻のスタイルを披露した。【写真】「一瞬履いてないのかと」サナの“超ミニ姿”サナは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Find me at the @alo Wellness Club.」というコメントとともに写真を投稿した。公開された写真には、アンバサダーを務めるワークアウトウェアブランド「Alo（アロー）」のブラトップとレギンスを着用したサナの姿が収められている。食事を楽しむカットでは、優雅な雰囲気と透明感あふれる