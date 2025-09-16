女優の佐々木希（37）が15日、自身のインスタグラムを更新。大阪でのオフショットが反響を呼んでいる。佐々木は「プライベートでも仕事でもよく行く大阪」と書き出すと、USJでの写真を複数枚アップ。「息子と2人きりでUSJに行って来ました娘が産まれてからお兄ちゃんとして我慢してもらう事もあったので、この日は思いっきり、息子とエンジョイ出来ました」と長男と満喫したことを伝えた。また「お友達が買って来てくれた