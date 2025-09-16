多くのファンから愛され続けた「パブロプレミアムチーズタルト」が、待望のリクエスト復刻♡2025年9月13日（土）より、心斎橋本店で数量限定販売がスタートします。2種の高級クリームチーズを使用し、香ばしいブリュレをまとった贅沢な逸品。秋にぴったりの濃厚な味わいと、サクッとした食感のコントラストで心も満たされること間違いなしです♪ パブロプレミアムチーズタルトの魅力 復刻