ナガノによるX発漫画『ちいかわ』と「東京ばな奈」がコラボレーションした「ちいかわバナナプリンケーキ」のポップアップストアが、9月17日（水）〜9月30日（火）の期間、東京・池袋駅にあるイベントステーション池袋南通路で開催される。【写真】バナナを被ったちいかわ達がかわいすぎ！8個入に付属するオリジナルステッカー■リニューアル後池袋駅に初登場今回開催されるのは、9月1日（月）にパッケージやお菓子の絵柄、手