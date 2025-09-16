ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠でのフィリーズ戦の先発オーダーを発表。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」でスタメン出場する。本塁打争いで3本差となった、リーグトップ52本塁打のカイル・シュワバー外野手（32）を擁するフィリーズ3連戦に挑む。ドジャースは救援左腕のアンソニー・バンダ投手（32）が先発登板する。大谷は前日のジャイアンツ戦で6打数1安打1得点とし連勝に貢献。両リーグ断トツの得点を自己最多の13