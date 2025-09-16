近視はれっきとした病気 近年、日本で近視の子供が増加している。文部科学省の調査によると、現在、日本で裸眼視力1.0未満の子供の割合は、小学校で3割を超え、中学校で6割程度、高等学校で7割程度へ増加。世界的にも近視は急増しており、2050年には世界の人口の50％が近視になると予測されている。 ただ、近視と聞くと、一般的には親からの遺伝だから仕方ないとか、メガネをかければ大した問題ではない、などと考える