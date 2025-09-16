遠藤有栖 東京女子プロレスの９月20日・大田区総合体育館大会の各タイトルマッチ調印式がこのほど、都内で行われ、第15代インターナショナル・プリンセス王座をかけ、ジェイダ・ストーンとの一戦に臨む遠藤有栖は「絶対にベルトを巻く！」と意気込んだ。先日行われた「東京プリンセスカップ」では決勝戦で渡辺未詩に敗れ惜しくも優勝を逃したが、その存在感を示した。まさに波に乗る遠藤有栖が挑む今回のタイトルマ