速報です。山形県遊佐町の鳥海山で15日に登山していた30代の男性と小学生2人の行方がわからなった山岳遭難で、16日朝から捜索を行っていた県警ヘリがっさんが、3人と思われる人の姿を発見しました。行方がわからなくなっているのは、東京都江東区の運送業阿部司さん（32）と、山形県酒田市の12歳の女子小学生、同じく酒田市に住む9歳の男子小学生の3人です。3人はきのう、小学生2人の父親ともう一人の兄弟の合わせて5人で鳥海山の