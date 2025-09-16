＜大相撲九月場所＞◇二日目◇14日◇東京・両国国技館【映像】イケメンと話題の22歳力士先場所幕下最下位格付け出しデビューを果たした“サラブレッド”若手力士にファンの熱視線が注がれた。端正な顔立ちに「イケメンいいよ」「体も引き締まってる」と称賛の声が相次いだ。注目を集めたのは幕下四十枚目・竜翔（追手風）。現在22歳の竜翔は、昨年の全国学生選手権で個人8強入りを果たし、今年七月場所で幕下最下位格付け出し