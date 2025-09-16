ロシアとベラルーシは、4年ぶりの合同軍事演習を公開しました。ロシアとの緊張が高まるNATO（＝北大西洋条約機構）の加盟国も招待されています。【映像】合同軍事演習の様子「緊張を引き上げているのはヨーロッパの方だ」と主張するロシアは、演習にアメリカやトルコ、ハンガリーといったNATO加盟国も招待しました。ただ10日以降、NATO加盟国であるポーランドやリトアニアの領空にロシアの無人機が侵入を繰り返し、戦闘機の緊